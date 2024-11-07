بايدن: سأتوجه بخطاب اليوم إلى الأمة حول نتائج الانتخابات وانتقال السلطة

اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن في تصريح له، بانه سيتوجه بخطاب اليوم إلى الأمة حول نتائج الانتخابات وانتقال السلطة بعد الانتخابات الاميركية، وفوز دونالد ترامب بالرئاسة.

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