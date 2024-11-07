بري عرض مع أبو فاعور وبحسون والخفاف الأوضاع وملف النازحين

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين وشؤونا تشريعية.

واستقبل رئيس المجلس وكيل المرجع الشيخ بشير النجفي في لبنان وسوريا الشيخ علي بحسون.

وعرض بري مع مدير مكتب المرجع آية السيد علي السيستاني في لبنان حامد الخفاف، الاوضاع والمستجدات وملف النازحين.