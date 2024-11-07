افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان الطيران الاسرائيلي شن غارات على بلدات قبريخا ومجدل سلم والجميجمة ومدينة بنت جبيل وبلدة الطيري. كما طال القصف المرونية وتفاحتا والجبين وديركيفا وجبشيت. ولفت الى انه بالتزامن قصفت دبابة ميركافا من من موقع رويسات العلم بلدة كفرشوبا بعدة قدائف.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران الاسرائيلي شن سلسلة غارات على عدد من البلدات الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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