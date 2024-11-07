الصليب الأحمر نقل جثمان شهيدة و3 حرجى جراء غارة استهدفت منزلهم في بلدة الجديدة الى مستشفيات الهرمل

نقل الصليب الأحمر اللبناني جثمان الشهيدة (س.ش) ٧٤ سنة بعد الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلها في بلدة الجديدة ليلاً وادّت إلى وقوع ٣ جرحى ايضاً، حيث تم نقل الجثمان والجرحى الى مستشفيات الهرمل .

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