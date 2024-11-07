اعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، "سقوط صاروخ في كفار مساريك جنوب عكا".

وفي وقت سابق، افادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن "إطلاق صفارات الإنذار في نهاريا وعكا وخليج حيفا وبلدات في الجليل الغربي".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.