هكذا علق يسري نصر الله على فيلم منة شلبي " الهوى سلطان "

ميرنا وليد - بيروت - نشر المخرج المصري يسري نصر الله بوستر فيلم "الهوى سلطان" على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب تعليقاً:"مكتوب حلو، إخراجه حلو، تمثيله حلو، أخيرًا فيلم مصري موضوعه الحب، والمشاعر محكية بطريقة مش عيالي وصادقة ومعاصرة، وكمان دمه خفيف، مبروك هبة يسري ومنة شلبي وأحمد داود وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي، فيلم بجد حلو".



وكان يسري نصر الله قد شاهد الفيلم في عرضه الخاص يوم أمس.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي بأسلوب كوميدي خفيف، إذ يستعرض قصص الحب والعلاقات بين الأصدقاء. يضم العمل نخبة من الممثلين، منهم منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، وعماد رشاد، تأليف وإخراج هبة يسري.