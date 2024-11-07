بحفل مستوحى من عالم ديزني.. كورتني كارداشيان وترافيس باركر يحتفلان بعيد ميلاد إبنهما روكي الاول

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كورتني كارداشيان بعيد ميلاد إبنها روكي من النجم العالمي ترافيس باركر، وذلك بعد إتمامه عامه الأول، وأقامت له حفلاً مستوحى من عالم ديزني، وظهر ترافيس في إحدى الصور وهو يحمل إبنه روكس، في أجواء من الفرح والحب.



وكانت تحدثت كورتني كارداشيان عن علاقتها بأولادها الأربعة، وجاء تصريحها غير لائق بالنسبة للجمهور.

وأكدت كورتني أنها وزوجها الفنان ترافيس باركر يسمحان لإبنهما البالغ من العمر 10 أشهر روكي، بأن ينام إلى جانبهما بالسرير نفسه.

ودافعت كورتني عن قرارها هذا قائلة: "إنه شيء كانت الثدييات تفعله منذ وجود الزمن!"

كما أكدت كورتني أنها كانت تتشارك السرير نفسه مع إبنها الأكبر ماسون حتى بلوغه الـ 7 من عمره ومع ابنتها، بينيلوبي، حتى بلغت الحادية عشرة من عمرها.

وأكملت: "كنت أضع ماسون في السرير في غرفته ثم يأتي إلى غرفتي. ... ثم في السابعة توقف فجأة وقال لقد انتهيت منك. أنا سأنام في غرفتي الخاصة. كأم، أحب أن أفعل ما أشعر أنه طبيعي وغرائزي بالنسبة لي".