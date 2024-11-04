شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر فى افتتاح مهرجان VS-FILM: أتحمس للتجارب الفنية الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة سوسن بدر عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح الدورة الأولى لمهرجان Vs-Film للأفلام القصيرة جدًا الذي ينطلق اليوم الأحد بالعين السخنة.

وقالت سوسن بدر لـ الخليج 365 إنها تتحمس دائمًا للتجارب الفنية الجديدة ومشاركة الشباب الموهوبين في إبداعاتهم الأولى وكذلك الأفلام القصيرة.

وتنطلق فعاليات مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا مساء اليوم بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس والعديد من نجوم وصناع السينما المصريين والعرب والأجانب.

ويشهد حفل الإفتتاح تكريم النجوم درة وسوسن بدر والمخرج السنغالي موسي توريه، ويهدي المهرجان خلال الحفل تحية لروح الفنان الراحل حسن يوسف والفنان الراحل مصطفى فهمى ويعرض فيلم تسجيلي عن مشوارهما الفني.

يتضمن الحفل مجموعة من الفقرات منها بينها فقرة للفنان رامي الطمباري وفيديو مصور للفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان والمتواجدة حاليًا بأمريكا ترحب فيه بالضيوف من النجوم والفنانين ويعرض في نهاية الحفل الفيلم اليمني صنع في حضر موت والفيلم التركي الجزيرة ومدة كل منهما 5 دقائق .

وقال الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان أن فعاليات وأنشطة المهرجان تبدأ من اليوم الثاني مباشرة حيث تعقد 11 صباح الإثنين المقبل ندوة تكريمية للفنانة درة ويعقبها 12 ظهرا ندوة للفنانة الكبيرة سوسن بدر وبعدهما وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرا تبدأ عروض أفلام مسابقتي المهرجان لأفلام الـ5 والـ 10 دقائق بحضور لجنة التحكيم التي يترأسها المخرج الكبير موسي توريه.

يذكر أن الندوة الرئيسية للمهرجان سيشارك فيها عدد من كبار السينمائيين وتحمل عنوان الأفلام القصيرة جدا بين شاشة العرض والمنصات الإلكترونية.

ومن جانبه كشف السيد زياد باسمير نائب رئيس المهرجان أن عدد أفلام مسابقتي المهرجان وصل الي 79 فيلما من 45 دولة عربية وأجنبية وقال: في مسابقة الـ5 دقائق وصل عدد الأفلام الي نحو 53 فيلم منها 18 تحريك و8 تسجيلي و27 روائي فيما وصل عدد أفلام مسابقة الـ 10 دقائق الي 26 فيلما منها 5 تحريك و2 تسجيلي و19 روائي.

وأضاف: أن فيلم الإفتتاح التسجيلي اليمني صنع في حضر موت من إخراج مجاهد عاسل وفؤاد بلعجم ومحمد باسمير ويسلط الضوء علي حرفة صناعة الحجول التقليدية في حضر موت ويتناول فيلم الإفتتاح الثاني وهو التركي الجزيرة للمخرج محمود طاش قصة فتاة صغيرة تعيش في قرية جافة سوسن بدروتفكر عائلتها في مغدرتها إذا إستمر العطش.

يشار إلى أن المهرجان يستمر حتي 7 نوفمبر الجاري ويتضمن عددا من الندوات والماستر كلاس حول الأفلام القصيرة جدا



سوسن بدر