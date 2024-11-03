بالصور- المشاهير يواسون شمس البارودي في عزاء حسن يوسف

حرص عدد كبير من المشاهير والشخصيات المعروفة على تقديم واجب العزاء بوفاة الممثل حسن يوسف، الذي أقيم في مسجد عمر مكر بميدان التحرير.

وفي بعض اللقطات ، ظهرت الممثلة المعتزلة شمس البارودي في حالة حزن شديدة أثناء استقبال عزاء زوجها الراحل حسن يوسف حيث حضر كل من يسرا، علاء وجمال مبارك، هالة سرحان، ماجد زكي، أشرف زكي، نبيلة عبيد، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، عفاف شعيب، سامح الصريطي، شريف رمزي، ريم البارودي، أحمد عبدالعزيز، دنيا وإيمي سمير غانم، لميس الحديدي، هالة سرحان، ميدو عادل، رانيا فريد شوقي وغيرهم.

كما قدّم واجب العزاء الممثل حسين فهمي الذي حرص على مواساة عائلة الممثل حسن يوسف في مصابهم الأليم على الرغم من آلمه لفقدان شقيقه الممثل مصطفى فهمي بنفس الاسبوع.

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وكانت شمس البارودي قد نعت زوجها الممثّل، حسن يوسف، بمنشور مؤثر إذ كتبت عبر “فايسبوك”، تعليقًا اكّدت فيه إنّ الفراق صعب بعد اثنين وخمسين عامًا بعشرة رجل مُحبّ حنون طيّب كريم، زوج وحبيب وعاشق يحتويها وهي في السادسة والعشرين من عمرها في حين كان هو في الثّامنة والثّلاثين، أي كان أنضج منها عقلًا وخبرة فغمرها بحبّه وعطائه واهتمامه بأدقّ التّفاصيل التي تسعدها فيقدّمها لها فإستغنت عن الدّنيا به، فالحياة في كنفه أمن وأمان وكأنّ الله وضعه في حياتها ليغيّر مجراها تمامًا.