مقابلة بالفيديو- لماذا منعت ميمي جمال ابنتَيها من التّمثيل؟ هذا ما كشفته لـ “الخليج 365”

عبّرت الممثّلة المصريّة، ميمي جمال، عن سعادتها بتكريمها عن دورها في مسلسل “كامل العدد”، من إنتاج شركة “إيغل فيلمز ”، لافتةً إلى أنّها أحبّت دورها كثيرًا في العمل وتشعر أنّه يستحقّ التّكريم. (http://www.instagram.com/p/DENC9ZTM5qa/)

ولفتت “ميمي”، في لقاء خاصّ مع موقع “الخليج 365”، على هامش تكريمها في مهرجان “وشوشة”، إلى أنّها تشعر بالسّعادة عندما تجتهد وتُعطي الدّور حقّه ثمّ يأتي التّكريم ليُشعرها بالشّكر، لأنّها قدّمت مجهودًا كبيرًا.

وعن رسالتها لشركة “إيغل فيلمز” ولكلّ القائمين على مسلسل “كامل العدد”، أكّدت “ميمي” أنّ الشّركة قدّمت عملًا ممتازًا وعائليًّا أحبّه الجمهور وعبّر عن البيت المصريّ بجميع اختلافاته.

كما وجّهت التّحيّة للممثّل حسين فهمي، الذي يشارك في الجزء الجديد من العمل الذي سيُعرض في رمضان ٢٠٢٥.

على صعيد آخر، تشارك ميمي جمال، في السّباق الرّمضانيّ أيضًا، من خلال مسلسل “العتاولة” من إنتاج شركة الصّبّاح، إذ أكدت أنّها تشعر وكأنّها بين أفراد عائلتها، كما أشارت إلى أنّ أبطال المسلسل أحمد السّقّا وباسم السّمرة ولطفي لبيب، هم ممثّلون ناجحون جدًّا وهي تشعر بالسّعادة وتجتهد عندما تقف إلى جانبهم.

من جانبها، باركت ابنة ميمي جمال، التي شاركت في اللقاء، لوالدتها على التّكريم، مؤكّدةً أنّها تعطي مهنتها من كلّ قلبها وتعتبر موقع التّصوير منزلها الثّاني.

أمّا على الصّعيد العائليّ، فأكّدت ابنة ميمي جمال، أنّ والدتها ما زالت تحتفظ بقلب طفلة وهي حريصة دائمًا على اختيار أفضل الأدوار والإطلالات وروحها ما زالت فتيّة.

وردًّا على سؤال، عن أسباب رفضها احتراف ابنتَيها مجال التّمثيل، قالت “ميمي” إنّ زوجها الممثّل الرّاحل حسن مصطفى، كان يُعارض الفكرة بشدّة، لأنّ مهنة التّمثيل ليست سهلة.

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كما عبّرت ميمي جمال، عن اشتياقها لزوجها الرّاحل حسن مصطفى، مؤكّدةً أنّها تشعر بأنّه سعيد بنجاحها.

كما أعلنت أنّ عام ٢٠٢٥ سيكون عامه في مجال التّكريمات التي يستحقّها، خصوصًا أنّ هناك مهرجانًا يتِمّ التّحضير له باسمه.