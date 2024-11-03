هكذا استذكرت ابنة سامي العدل والدها في ذكرى عيد ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصري رشا العدل، ابنة الممثل والمخرج الراحل سامي سامي العدل، منشوراً لمتابعيها، أحيت فيه ذكرى ميلاد والدها الممثل والمخرج الراحل سامي العدل، والتي توافق 2 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكتبت رشا:"النهاردة عيد ميلاد حد مش زي أي حد، راجل مفيش منه اتنين بالنسبالي، أب مكانش عادي أو تقليدي، كان كل حاجة وعكسها، نجم عالي قوي في السما نوره ساطع، بس صعب أوصله، فنان مبدع في الجدعنة.عيد ميلاد نجم قلبي ونور عيني سامي العدل، اللي الناس تعرفه كفنان، وأنا عرفته كأب وأخ وصديق وابن، وهو كان ضهرى وسندي في الدنيا وجوده بس في الحياة كان كافي من غير ما يعمل أي حاجة".

يذكر أن سامي العدل توفي سامي العدل عن عمر يناهز 68 عاماً في 10 تموز/يوليو 2015، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة ضعف في عضلة القلب.

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