إطلالة رائعة لنجوى كرم في الرياض .. وهذه تفاصيل اللوك

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم مجموعة من الصور الجديدة لها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، في كواليس برنامج Arabs Got Talent.



وتظهر كرم وهي ترتدي تنورة ميزة جداً من A.W.A.K.E، مع توب سوداء من وبلايز من دار المصمم التونسي الراحل عز الدين علية، ونسقت مع الإطلالة بوتين بتوقيع إليزابيتا فرانكي.

وجاءت النظارات بتوقيع البلوغر الشهيرة كارن وازن، وجء الأكسسوار في عنق كرم راقٍ ومناسب للإطلالة.

كرم كتبت تعليقاً على الصور التي نشرتها :"أدخل إلى ستوديوهات الـMBC بكل حماس .. فلنقدم المزيد من لحظات السحر على شاشة التلفزيون."