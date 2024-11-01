"النشرة": غارات على بوداي وإيعات وبدنايل في بعلبك وارتفاع عدد شهداء مجزرة أمهز إلى 12

ذكر مراسل "النشرة" في بعلبك، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات استهدفت بلدات بوداي وإيعات وبدنايل، بالإضافة إلى حزام ناري بالقرب من متوسّطة بلدة الخضر في قضاء بعلبك"، مشيرًا إلى "ارتفاع عدد الشّهداء في المجزرة الإسرائيلي في بلدة أمهز إلى 12".

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