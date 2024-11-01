أعرب عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​قاسم هاشم​، في بيان، عن أسفه لأن "يطلّ البعض ليدافع عن العدو الإسرائيلي مباشرةً أو مواربةً، ليقول إنّ الإسرائيليّين تجنّبوا الإضرار بالمدنيّين، وكأنّ العدوانيّة والهمجيّة الّتي لم توفّر قطاعًا والّتي تحوّل بعض المناطق إلى أرض منزوعة الحياة، هي خارج لبنان"، متسائلًا: "أيّ وطنيّة تُعطي صكّ براءة لعدو متفلّت متوحّش؟".

كانت هذه تفاصيل خبر هاشم أسِف لدفاع البعض عن الإسرائيلي: أي وطنية تُعطي صك براءة لعدو متفلت متوحش؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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