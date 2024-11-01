البابا فرنسيس: الحرب هي دائماً هزيمة وانتصار الكذب والباطل

وجه البابا فرنسيس، في أعقاب تلاوة صلاة التبشير الملائكي، تحية إلى "المؤمنين الحاضرين في الساحة الفاتيكانية ووفود الحجاج القادمين من إيطاليا وبلدان أخرى"، معرباً عن "قربه من ضحايا الإعصار في إسبانيا، مطلقاً نداء جديدا من أجل السلام في أوكرانيا، فلسطين، إسرائيل ولبنان".

وعبر البابا عن "قربه من أهالي تشاد، لاسيما العائلات ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع منذ بضعة أيام فضلا عن السكان الذين يعانون من الفيضانات"، لافتاً إلى أنه "يصلي من أجل ضحايا إعصار "دانا" في إسبانيا، لاسيما في فالينسيا، ويرفع الصلوات خصيصاً على نية الضحايا وعائلاتهم".

وحيا "البابا المشاركين في السباق التقليدي الذي يُنظم في روما يوم عيد جميع القديسين"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يذكرنا بأن الحياة المسيحية هي عبارة عن سباق، سباق قلب يُحب".

ودعا إلى الصلاة "من أجل أوكرانيا، كما من أجل فلسطين وإسرائيل ولبنان، وميانمار والسودان، وجميع الشعوب التي تعاني من الحرب"، مؤكداً أن "الحرب هي دائماً هزيمة، وهي انتصار الكذب والباطل، عندما يبحث كل طرف عن مصلحته ويسعى إلى القضاء على الطرف الآخر ويدوس الحياة البشرية والبيئة والبنى التحتية وكل شيء".