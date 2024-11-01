منة شلبي وأبطال “الهوى سلطان” يحتفلون بالعرض الخاص

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة منة شلبي وأبطال فيلم “الهوى سلطان” للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم يوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، حيث يتزامن ذلك مع بدء عرضه في دور السينما المصرية.

وقد قامت الشركة المنتجة للفيلم خلال الأيام الماضية بالترويج للعمل عبر طرح بوسترات تشويقية فردية وثنائية لأبطال العمل.

تضمنت البوسترات الثنائية صوراً تجمع منة شلبي وأحمد داود، منة شلبي وأحمد خالد صالح، أحمد داود وجيهان الشماشرجي، منة شلبي وجيهان الشماشرجي، وأحمد داود وأحمد خالد صالح. أما البوسترات الفردية، فقد ظهرت فيها صور خالد كمال، عماد رشاد، وفدوى عابد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حيث يتناول العلاقات والحب بين الأصدقاء بلمسة من الكوميديا الرومانسية. يشارك في بطولة الفيلم كل من منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، وعماد رشاد. الفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري.