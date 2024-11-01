إعلام إسرائيلي: اعتقال أشخاص بمكتب نتانياهو على خلفية قضية تتعلق بالاشتباه بإضرارهم بأهداف الحرب في غزة

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، عن "اعتقال أشخاص بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خلفية قضية أمنية تتعلق بالاشتباه بإضرارهم بأهداف الحرب في قطاع غزة". وقالت إن "الشاباك والشرطة والجيش بدأوا قبل أيام التحقيق في شبهات تتعلق بنقل معلومات سرية بشكل غير قانوني". وأضاف القناة 13 الإسرائيلية: "الأجهزة الأمنية تشتبه أن أشخاصا كشفوا معلومات حساسة ما أدى للإضرار بأهداف الحرب".

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