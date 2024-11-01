هوكشتاين نفى الطلب من لبنان إعلان وقف إطلاق النار بشكل أحادي

نفى المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين تقرير وكالة رويترز التي تتحدث عن مقترح أميركي حول الطلب من لبنان إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد.
وقال في تصريح تعليقًا على التقرير إن هذا الأمر غير صحيح.
وكان قد ذكر مصدر سياسي لبناني كبير ودبلوماسي رفيع المستوى لوكالة "رويترز"، عن أن "المبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين طلب من لبنان هذا الأسبوع إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل في إطار الجهود الرامية لدفع المفاوضات التي تهدف إلى حل الصراع المستمر منذ أكثر من عام".
وذكر المصدران أن "هوكشتاين نقل المقترح لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".
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