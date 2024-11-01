“كرمال عيونك يا لبنان”.. ماجدة الرومي تحيي حفلاً خيرياً في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن عوض الرومي، شقيق السيدة ماجدة الرومي، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، أن النجمة اللبنانية ستقدم حفلاً خيرياً تحت عنوان “كرمال عيونك يا لبنان” ضمن مبادرة “الإمارات معك يا لبنان”، بالتعاون مع مؤسسة “دبي للعطاء”، وذلك في إطار جهود لدعم الشعب اللبناني المتضرر جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان.

ويُقام الحفل في مدينة دبي للإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ 18 نوفمبر 2024، حيث تتألق الرومي بتقديم مجموعة من أغانيها الوطنية والإنسانية في فعالية تهدف إلى جمع التبرعات وتقديم الدعم المادي والمعنوي للشعب اللبناني. ويعود ريع الحفل بالكامل لصالح المبادرات الإنسانية والإغاثية في لبنان، تأكيداً على روح التضامن العربي والإماراتي مع لبنان وشعبه في أزماته المتتالية.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي الرومي لتعزيز روح التكاتف العربي، مؤكدةً أن الفن يمكن أن يكون رسالة تضامن ودعماً في أوقات المحن، لا سيما في ظل الأوضاع المتوترة التي يمر بها لبنان حاليًا.