شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المفقودين.. ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

ضحايا الفيضانات في إسبانيا

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت اليوم حصيلة قتلى الفيضانات في إسبانيا إلى 205 أشخاص، حسبما أفادت فرق الإنقاذ، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين.وأوضحت خدمات الإغاثة في منطقة فالنسيا: "إن الفيضانات أودت بحياة 202 شخص بالمنطقة، وفي مقاطعتي كاستيا -لا- مانتشا أبلغ عن مقتل ثلاثة آخرين.وذكرت أن رجال الإنقاذ المزودين بطائرات مسيّرة وكلاب بوليسية قاموا بعمليات تفتيش في المياه وبين الأنقاض، بحثا عن عشرات الأشخاص الذين تعتقد السلطات أنهم ما زالوا في عداد المفقودين.وتشهد منطقة فالنسيا وساحل البحر الأبيض المتوسط الإسباني بشكل عام في فصل الخريف ظاهرة جوية تسمى "غوتا فريا" (النقطة الباردة).وهي منخفض جوي منعزل على ارتفاعات عالية يتسبب بهطول أمطار مباغتة وعنيفة جدًا تستمر أحيانًا لأيام.