اخبار العالم

بينها 8 آلاف جندي.. القوات الأوكرانية تكشف خسائر روسيا في كورسك

0 نشر
د ب أ - كييف 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 8 آلاف جندي.. القوات الأوكرانية تكشف خسائر روسيا في كورسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي نحو 8 آلاف جندي روسي حتفهم على يد القوات الأوكرانية منذ دخولهم منطقة كورسك في يوم 6 أغسطس.
جاء هذا حسبما أعلنت قوات الإنزال الجوي الأوكرانية، عبر صفحتها على موقع الفيسبوك اليوم الجمعة.

حرب روسيا وأوكرانيا

وأوضحت أن الخسائر التي تكبدتها روسيا تعادل ثمانية كتائب.
وبينت أن خسائر المعدات الروسية بلغت 60 دبابة، وحوالي 200 مركبة مشاة قتالية ومدرعات دُمرت أو تضررت.

عملية كورسك

هذا بالإضافة إلى تدمير 136 منظومة مدفعية وثلاث مروحيات، إلى جانب مئات المسيرات.
ولم تقدم القيادة العسكرية الأوكرانية في كييف أي معلومات عن خسائرها في كورسك.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا