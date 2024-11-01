شكرا لقرائتكم خبر عن بينها 8 آلاف جندي.. القوات الأوكرانية تكشف خسائر روسيا في كورسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي نحو 8 آلاف جندي روسي حتفهم على يد القوات الأوكرانية منذ دخولهم منطقة كورسك في يوم 6 أغسطس.

جاء هذا حسبما أعلنت قوات الإنزال الجوي الأوكرانية، عبر صفحتها على موقع الفيسبوك اليوم الجمعة. حرب روسيا وأوكرانيا وأوضحت أن الخسائر التي تكبدتها روسيا تعادل ثمانية كتائب.

وبينت أن خسائر المعدات الروسية بلغت 60 دبابة، وحوالي 200 مركبة مشاة قتالية ومدرعات دُمرت أو تضررت. عملية كورسك هذا بالإضافة إلى تدمير 136 منظومة مدفعية وثلاث مروحيات، إلى جانب مئات المسيرات.

ولم تقدم القيادة العسكرية الأوكرانية في كييف أي معلومات عن خسائرها في كورسك.

