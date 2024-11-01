كانييه ويست وزوجته يخططان لمستعمرة عُريّ.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحب كانييه ويست وزوجته بيانكا سينسوري أن يكونا عاريين تماماً في جلسات العلاج الزوجي، وفق ما كشفت مصادر موقع In Touch، إذ يخلع الزوجان ملابسهما لجلسات الاستشارة الخاصة بهما!

وقال أحد المصادر: “لقد بدأ هو وبيانكا في العلاج عاريين. من الواضح أنهما يشعران بمزيد من التحرر ويمكنهما كشف أرواحهما تماماً عندما يكونان بلا ملابس”.

وأضاف: “يفترض الناس أن بيانكا هي فقط التي تتجول من دون ملابس، ولكن خلف الأبواب المغلقة، يعتنق كانييه حقاً ولعه الخاص بكونه عارياً، إذ يجد إلهاماً إبداعياً من خلع ملابسه الداخلية. إنه يتحدث دائماً عن كيف يجعله العري يشعر بمزيد من الانسجام مع عواطفه وفنه. يعتقد أنه يفتح جانباً جديداً تماماً منه إبداعياً”.

وفجّر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل، معلناً أن مغني الراب الأميركي (47 عاماً) والمهندسة المعمارية والعارضة الأوسترالية (29 عاماً)، في صدد إنشاء “مستعمرة عريّ”.

وقال إن جلسات العلاج الأولية هي مجرد بداية عندما يتعلق الأمر بهوس الزوجين الشديد بخلع كل شيء، مضيفاً، “هما أيضاً يتجهان إلى أخذ الجلسات إلى أبعد من ذلك وبدء مستعمرة العراة الخاصة بهما”.

وتابع المصدر: “بيانكا تصنع لنفسها اسماً مميزاً باعتبارها امرأة متحررة لا تخشى التعري في الأماكن العامة، لذا فهي ستكون وجه العمل”.