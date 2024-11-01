نائب بلجيكي: نحاول الضغط بالعقوبات كي يكف الاسرائيليون عن اعمالهم ويهمنا الدفاع عن العدالة في كل اصقاع العالم

أشار النائب البلجيكي نبيل بوكيلي، في حديث لـ"الجديد"، الى ان "موقفنا تجاه الشعوب هو الشعور بالعدالة ويهمني ان ادافع عن العدالة في كل اصقاع العالم"، موضحا اننا "نحاول الضغط بالعقوبات كي يكف الاسرائيليون عن اعمالهم فاسرائيل دولة استعمارية".

ولفت بوكيلي، الى انه "اذا تابعت اسرائيل حربها ضد الفلسطينيين واللبنانيين فذلك لانها مسلحة من الولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي يدعم دولة استعمارية وهناك خبث عند الغرب وعلينا اتخاذ الاجراءات كالعقوبات تجاه اسرائيل".