شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. البورصة المصرية تربح 24 مليار جنيه خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

البورصة المصرية

الدمام - شريف احمد - ربحت البورصة المصرية نحو 24 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي؛ ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.208 تريليون جنيه، مقابل 2.184 تريليون جنيه في الشهر السابق له بارتفاع نسبته 1.1%.وأوضح التقرير الشهري للبورصة الصادر اليوم تباين أداء مؤشرات السوق إذ تراجع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 2.94 % ليبلغ مستوى 30658 نقطة.فيما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 6.51% ليصل لمستوى 8029.1 نقطة، كما شملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 4.59% ليصل إلى مستوى 11224.93 نقطة.وأشار التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 88.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 5.8%، والعرب على 5.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.