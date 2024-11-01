حزب الله نشر مشاهد من استعدادات مقاتليه في الجنوب: "لن تبقى لكم دبابات"

نشر الإعلام الحربي في حزب الله فيديو تتضمن مشاهد من استعدادات مقاتليه في الجنوب تحت عنوان "لن بقى لكم دبابات"، وهو التهديد الذي كان قد وجهه الأمين العام الراحل لحزب الله السيد حسن نصرالله للجيش الإسرائيلي.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.