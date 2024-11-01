شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة لندن.. ارتفاع الأسهم البريطانية والجنيه الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الجنيه الإسترليني

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.83 %.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 67.05 نقطة، ليصل إلى 8177.15 نقطة.سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2929 دولار أمريكي، بزيادة 0.25 %.كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1927 يورو بزيادة 0.66 %.