رحمة رياض في أحدث ظهور مع ابنتها عالية في دبي.. وهذا ما قالته لها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:23 مساءً - نشرت الفنانة رحمة رياض على حسابها على إنستغرام فيديو وصوراً لها مع ابنتها عالية وهي تتجول بها في عربة الأطفال في أحد المولات بدبي وهي تضع النظارات الشمسية.

وعلقت رحمة رياض على الصور والفيديو مثمنة المراتب التي حققتها وما قدمته في حياتها وفنها، معترفة أن كل ذلك وبالرغم من أهميته فهو لا يقارن بالأمومة والسعادة التي تعيشها كونها أماً.

رحمة رياض لطفلتها عالية: لا شيء يقارن بكوني والدتك

وقالت الفنانة رحمة رياض على الصور والفيديو لى حسابها على إنستغرام في التعليق الذي وجهته لطفلتها عالية:" فخورة بأشياء كثيرة، ولكن لا شيء يقارن بكوني والدتك" مضيفة في تعليقها "الحمد لله".

ووضعت رحمة رياض رمز حبة الفراولة بنهاية تعليقها. وكانت رحمة رياض حريصة على إخفاء وجه ابنتها سواء في الفيديو حيث ظهرت عالية وهي تتحرك من داخل عربة الأطفال أو في الصور حيث لم تظهر ملامحها. وأرفقت رحمة رياض مجموعة الصور هذه، بصورة جمعتها بزوجها ألكسندر علوم وابنتهما عالية، ظهرت فيها يدا رحمة وألكسندر وهما يحيطان بيد طفلتهما، من دون أن تظهر ملامح أحد منهم بالصورة. وعلق الفنان ألكسندر علوم على صور وفيديو زوجته رحمة رياض وابنتهما عالية قائلاً:" حبيباتي" مرفقاً تعليقه أيضاً بوضع حبة فراولة كما فعلت رحمة في تعليقه. وعن اعتماد حبة الفراولة من قبل رحمة وزوجها ألكسندر علوم سواء بتعليقاتهما أو لإخفاء وجه طفلتهما عالية، صرحت مرة رحمة رياض أنهما يفعلان ذلك لأنهما يدلعان ابنتهما بإطلاق لقب فراولة عليها. وذكرت رحمة رياض أيضاً أن ملامح ابنتها عالية تشبه ملامحها كثيراً.

وعبّر الفنانان ألكسندر علوم ورحمة رياض أكثر من مرة أنهما يحرصان على عدم الكشف عن وجه ابنتهما عالية للحفاظ على خصوصيتها وأنهما يتركان لها هذا الأمر إلى أن تكبر وتقرر بنفسها إن كانت تحب الظهور في الأضواء أم لا.

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رحمة رياض عضو في لجنة تحكيم برنامج "إكس فاكتور"



على صعيد آخر، ستطل الفنانة العراقية رحمة رياض قريباً للمرة الأولى ضمن لجنة تحكيم برنامج "إكس فاكتور" على تلفزيون دبي مع الفنانين راغب علامة وفايز السعيد. وظهرت رحمة رياض من خلال فيديو مشترك على حسابها على إنستغرام وحساب تلفزيون دبي على إنستغرام وهي تتحدث عن مشاركتها بالبرنامج قائلة:" معكم رحمة رياض سأكون معكم في النسخة الثانية من برنامج "إكس فاكتور" ضمن لجنة التحكيم. انتظرونا سترون مفاجآت وأصواتاً رائعة ستبهر الوطن العربي".

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ثم أطلت رحمة رياض لتعلن أنه باقي يومان على إنطلاق البرنامج أي بعد يومين في الثالث من نوفمبر على تلفزيون دبي. وقالت:" باقي يومان ورح تشوفون وتسمعون أحلى الأصوات في "إكس فاكتور".

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رحمة رياض: هذه نصيحتي لمشتركي "إكس فاكتور"



وعن شعورها كونها تشارك بلجنة تحكيم برنامج على تلفزيون دبي بعد أن كانت في السابق مشتركة في أحد برامجه وهو "نجم الخليج" منذ سنوات عديدة وهو كان من برامج الهواة الأبرز لاكتشاف المواهب الفنية، تحدثت الفنانة رحمة رياض عن هذا الأمر من خلال حلولها ضيفة على برنامج "دبي هذا الصباح" الذي استضاف أيضاً الفنانين راغب علامة وفايز السعيد عضوي لجنة تحكيم "إكس فاكتور"، فقالت رحمة رياض:" شعور ولا أروع أنا من الأشخاص الطموحين جداً". ويعلق راغب علامة قائلاً:" وشاطرة جداً". ويكمل فايز السعيد قائلاً:" بحكم علاقتي برحمة منذ أكثر من 15 سنة، أقول إنها صبورة ومجتهدة وتعلمت كثيراً إلى أن وصلت لما هي عليه اليوم من نجومية ". وتضيف رحمة رياض تعلمت كثيراً فغنائي اليوم مختلف عن السنوات الفائتة. النقطة التي أريد إيصالها في "إكس فاكتور" للمشترك أنك لو خسرت بالتجربة الأولى وحتى الثانية فليس ذلك آخر الدنيا. الحياة دائماً تعطينا فرصاً ولكن علينا أن نكون أذكياء ونعرف كيف نستغل الفرصة وأن نتعلم من أخطائنا. الأستاذ راغب عندما يعلق لمشترك حتى لو لم يعجبه فلا يجرحه. وإذا لم يعجبه صوت أحد يوجهه ليتعلم ويدرس ويحفزه للأمام".

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