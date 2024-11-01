تعرفوا إلى قصة الفيلم الوثائقي الصراع لأجل لايكيبيا بعد فوزه بنجمة الجونة الخضراء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة عن منح جائزة نجمة الجونة الخضراء للفيلم الوثائقي "الصراع لأجل لايكيبيا" من إخراج دافني ماتزياراكي، بيتر موريمي.

قصة فيلم "الصراع لأجل لأيكيبيا"

وتدور أحداث الفيلم الوثائقي “الصراع لأجل لايكيبيا” في وسط كينيا والتي تمتلئ بالمناظر الطبيعية، ويتعمق في الصراع المحتدم الذي وصل إلى نقطة الغليان، ويُلقي الفيلم الوثائقي الذي أخرجته دافني ماتزياراكي والمخرج الكيني بيتر موريمي، نظرة صارمة لا هوادة فيها على معركة دائرة حول الأرض والموارد، حيث يواجه شعب سامبورو الرُحّل مربي الماشية من أصل أوروبي.

لجنة التحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء

تضم لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء أحمد مجدي (مصر) ممثل ومخرج ومنتج مصري. يعمل سفيرًا للنوايا الحسنة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وسفيرًا لمشروع المياه في مصر للاتحاد الأوروبي. عُرض فيلمه الأول كمخرج "لا أحد هناك" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وحاز على إشادة دولية. يعمل مجدي حاليًا على عدة أفلام قصيرة ستصدر قريبًا، تعكس روايات جريئة في السينما العربية.

إضافة إلى أنيميك ڤان در هيل (هولندا) | تخرجت من جامعة أمستردام بدرجة في علوم المسرح والسينما. بعد أن بدأت حياتها المهنية في "في برو" أسست شركة "ويندميل فيلم" في عام 2010. أنتجت أفلامًا حازت على استحسان النقاد مثل "صمت المد والجزر" (2021) و"قلب شاب غبي" (2019)، وشاركت في ورشة عمل المنتجين الدولية المرموقة EAVE.

وتضم اللجنة تارا عماد (مصر - مونتينيجرو) | بدأت مسيرتها الفنية كممثلة في مسلسل "الجامعة"، قبل أن تجذب أنظار الجمهور بأدوارها في أفلام بارزة مثل "تراب الماس" و"الفيل الأزرق 2" و"بيت الروبي". إضافة إلى مسيرتها الناجحة في التمثيل كانت تارا أول وجه إعلاني في الشرق الأوسط للعلامة التجارية شانيل، واختارتها مجلة فانيتي فير الإيطالية كإحدى أكثر 6 نساء مؤثرات بالشرق الأوسط تقديرًا لإنجازاتها البارزة في حفل أقيم ضمن الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي.

يُذكر أنه منذ قليل قد إنطلق حفل ختام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي والذي جاء من إخراج أحمد الجارحي و senior producer رشا ناجح و producer يحيي الغريب وتصميم إضاءة مازن المتجول و DESIGNER كريم الحيوان و art director كريم أسامة وتصميم ملابس غدير خالد وتصميم الرقصات ليلى غالب.

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