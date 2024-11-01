بعد فوزه بأفضل فيلم وثائقي عربي مناصفة .. تعرفوا إلى قصة فيلم رفعت عيني للسما

تفاصيل فيلم "رفعت عيني للسما"

مهرجان الجونة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - تم الإعلان عن منحلأفضل فيلم وثائقي عربي، وهي الجائزة التي تشمل الكأس والشهادة وجائزة مالية قدرها 30,000 دولار أمريكي، مناصفة بين فيلممن إخراج ندى رياض، أيمن الأمير، وفيلم "" من سوريا للمخرج أنس الزواهري، تكريماً لتميزهما في السرد الوثائقي وقدرتهما على التعبير عن تجارب إنسانية مؤثرة، وذلك خلال حفل ختام فعاليات الدورة السابعة منوجاء الفيلم الوثائقي "رفعت عيني للسما" من إخراج أيمن الأمير، ندى رياض، وقد استغرق تصوير الفيلم أربع سنوات، وقد شارك الفيلم في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد بمهرجان كان في نسخته الـ 77 عام 2024 وقد حصد الفيلم جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم وثائقي بمهرجان كان السينمائي، وبذلك أصبح أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة منذ تأسيس المهرجان.ودارت أحداث الفيلم حول فرقة "بانوراما برشا" للفتيات من قرية برشا في صعيد مصر، حين تتخذ مجموعة من الفتيات قراراً بتأسيس فرقة مسرحية لعرض أفكار ومواضيع مستمدة من الفلكلور الشعبي الصعيدي كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، ويقومون بعرض المسرحية في شوارع قريتهنّ الصغيرة بهدف تسليط الضوء على تلك القضايا التي تؤرقهن.يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

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