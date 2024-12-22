تكنولوجيا: Garmin تعلن عن تحديث تجريبي جديد يتضمن 40 تغييرًا للساعات الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تطرح Garmin حاليًا تحديثًا تجريبيًا كبيرًا على مجموعة من نماذج الساعات الذكية، حيث يتضمن التحديث 40 تغييرًا بارزًا تشمل ميزات جديدة، أنشطة إضافية، ومقاييس صحية متطورة. كما يعالج التحديث عددًا كبيرًا من الأخطاء التقنية، مع تحسينات ملحوظة لشاشة اللمس وميزة التقرير الصباحي.

أعلنت Garmin عن الإصدار التجريبي 13.12 المخصص لساعات Fenix 8 والساعات الذكية ذات الصلة مثل Fenix 8 Solar، Fenix E، وEnduro 3. جاء هذا التحديث بعد أيام قليلة من إصدار الشركة تحديثًا مستقرًا (الإصدار 12.35) لنفس الأجهزة.

يتضمن سجل التغييرات للإصدار 13.12 العديد من الإضافات والتحسينات. أبرز هذه الإضافات هو إدخال أنشطة جديدة مثل Sail Race وJumpmaster، بالإضافة إلى تطبيق Trolling Motor ونظام Connect IQ (CIQ) System 8 الذي يدعم أحدث التطبيقات ووجوه الساعة.

كما يشمل التحديث تحسينات لبعض الأنشطة، مثل إضافة بطاقة الضغط في ملخص نشاط الألعاب، وتوفير رسم بياني للتنفس أثناء التأمل. إلى جانب ذلك، تدعم الساعات الذكية الآن الوحدات البحرية واستخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب (HRM) لحساب السرعة والمسافة.

أما إصلاحات الأخطاء، فقد عالج التحديث مشكلات مثل عدم القدرة على تعطيل إدخال شاشة اللمس، وصعوبة الوصول إلى التطبيقات من قائمة “الحديثة”، وظهور بطاقة تقويم “التقرير الصباحي” بشكل فارغ.

يمكن للمستخدمين تثبيت التحديث التجريبي 13.12 بالانتقال إلى القائمة الرئيسية > النظام > تحديث البرنامج > التحقق من وجود تحديثات. ولمزيد من التفاصيل حول سجل التغيير الكامل، يمكن الرجوع إلى ملاحظات الإصدار المرفقة.

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