حماس أكدت اغتيال الجيش الإسرائيلي القياديَين عزالدين كساب وأيمن العايش في خانيونس

نعت حركة حماس، في بيان، عضو مكتب العلاقات الوطنية وعضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة عز الدين كساب وعضو لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أيمن العايش، الذين قتلا جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهما المدنية في محافظة خانيونس، "أثناء قيامهما بواجبهما الوطني في متابعة العلاقات مع القوى الوطنية والإسلامية، للتخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، بسبب العدوان الصهيوني المتواصل".

وقالت "إننا نعاهد الشهيدين العزيزين، وكل شهداء شعبنا وأمتنا، أن نواصل طريق الجهاد والتحرير نحو القدس والعودة، ونؤكد أن هذه الجريمة لن تكسر إرادة شعبنا ولن تضعف عزيمتنا، بل تزيدنا إصراراً على التمسك بحقوقنا الوطنية الثابتة، والتصدي لمشاريع الاحتلال الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، من خلال حرب الإبادة الجماعية، والتجويع، والتهجير، والتهويد، والاستيطان، ومحاولات تقسيم".

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك أنهما اغتالا عضو المكتب السياسي في حماس عز الدين كساب بغارة على خانيونس.