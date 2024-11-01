المندوبة البريطانية لدى مجلس الأمن الدولي: ندعم استقلال المحكمة الجنائية الدولية وسنحترم قراراتها

أشارت المندوبة البريطانية ورئيسة الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي باربرا وودورد، الى أننا "نركز بشدة على الوضع الإنساني المروع بغزة ولبنان، ونحن ندعم استقلال المحكمة الجنائية الدولية وسنحترم قراراتها".

وكان قد قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين أمر شائن".

وأضاف بايدن في بيان: "دعوني أكون واضحاً: أياً كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين (موقفي) إسرائيل وحماس".

هذا وندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمساعي المحكمة، معتبراً أن "لا سلطة قضائية للهيئة الدولية على إسرائيل، ومحذراً من أنها تعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر".

وذكر بلينكن في بيان: "نرفض مساواة المدعي العام للمحكمة الجنائية بين إسرائيل وحماس. إنه أمر مخز، علماً بأن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب أيضاً إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حركة حماس".

وذكر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ان "المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مستقلة وإنه على جميع الدول التي صدقت على النظام الأساسي للمحكمة الالتزام بتنفيذ قراراتها".