فهد الكبيسي يفاجئ محبيه في المغرب.. شاهدوا الفيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر الفنّان القطري فهد الكبيسي أغنية جديدة باللهجة المغربية بعنوان “حبّك صار”، من كلمات محمد المغربي وألحان مهدي مزين وإنتاج “روتانا”، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” ومنصات رقمية أخرى.

وعبّر الكبيسي عن فرحته بإطلاق الأغنية من خلال منشور على صفحته في “إكس”، حيث شارك مقطع فيديو كليب تحت إشراف المخرج علاء الأنصاري، وعلّق: “سعيد جدًّا بإطلاق أغنيتي الجديدة “حُبّك صار” باللهجة المغربية، أتمنّى لكم استماعًا ومشاهدةً ممتعين”.

تفتتح الأغنية بمطلع مؤثر: “أول مرّة نخسر حربي.. كانت بيني وبين قلبي غلبني.. حكم عليا نبغيك”.

وفي سياق آخر، يستعد الكبيسي لإحياء جلسة غنائية تجمعه بالفنانة أميمة طالب في 6 ديسمبر ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.