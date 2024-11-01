أجواء مصرية ساحرة.. نسليهان أتاغول توثق لحظاتها مع عبد الحليم ولبنى عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لاتزال النجمة التركية نسليهان أتاغول مأخوذة برحلتها التي قامت بها مؤخراً إلى مصر، حيث زارتها الأسبوع الفائت تلبية لدعوة نادين عبدالغفار، مؤسّسة “آرت دي إيجيبت”، التي استقبلتها بالورود عند وصولها يوم 25 أكتوبر إلى القاهرة. وحضرت نسليهان أتاغول كضيفة على الافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة من معرض “الأبد هو الآن” المقام في هضبة الأهرامات، بحضور النجم التركي بوراك دينيز وعدد من المشاهير العالميين. ينعقد هذا الحدث برعاية وزارات الثقافة والسياحة والآثار والخارجية المصرية، ويستمر حتى 16 نوفمبر، بمشاركة 12 فناناً من أنحاء العالم.

بعد عودتها إلى تركيا، استمرت نسليهان بمشاركة متابعيها بصور رحلتها المصرية؛ حيث نشرت لقطات لها بوضع “ماسك” للبشرة، مرتدية نظارات شمسية ورداء استحمام أبيض، وأرفقت فيديو للحظة استقبالها بالورود عند وصولها، إلى جانب صورة لأحد الأهرامات. حرصت نسليهان على توثيق كل لحظة، حيث التقطت مشاهد من شوارع القاهرة من نافذة سيارتها، وشاركت مقطعاً أثناء مشاهدتها لفيلم “الوسادة الخالية” لعبد الحليم حافظ، يظهر فيه المقطع الشهير لأغنية “أسمر يا أسمراني” للمطربة فايزة أحمد.

في يوم وصولها ذاته، نشرت صوراً التقطتها على كورنيش نهر النيل ليلاً، وهي تستمتع بالأجواء مع تعليق “رحلة على النيل”. ظهرت نسليهان في الصور بفستان أبيض ناعم طويل يعكس سحر القاهرة على ضفاف النيل. طيلة إقامتها، وثّقت رحلتها، ونشرت صوراً من حفل افتتاح “الأبد هو الآن” بأجوائه الليلية في هضبة الأهرامات.

وبإطلالة جذابة، خضعت لجلسة تصوير قرب الأهرامات، مرتدية فستاناً بنفسجياً شفافاً بطرحة طويلة متطايرة أبرزت جمال عينيها، وعلقت على الصور قائلةً: “وردة الصحراء”. كما نشرت صوراً أخرى لها بملابس بيضاء تسير ضاحكة على رمال الصحراء، إلى جانب صور مختلفة من الفندق والمطعم الذي تناولت فيه الطعام، معبرة عن إعجابها بالأماكن التي زارتها لأول مرة في مصر.