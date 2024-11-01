ديوان نتانياهو: لم يتم اعتقال أو التحقيق مع أي موظف من ديوان رئيس الوزراء بخصوص قضية التسريبات

أفاد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتانياهو، بأنه "لم يتم اعتقال أو التحقيق مع أي موظف من ديوان رئيس الوزراء بخصوص قضية التسريبات"، لافتاً الى أنه "كانت هناك عشرات التسريبات ليست من مكتب رئيس الوزراء حول قضايا حساسة عدة".

وذكر الديوان، أنه "لم تكن هناك أي تسريبات من مكتب رئيس الوزراء تحديدا، ونتانياهو طالب بإزالة أمر حظر النشر عن التحقيق في قضية التسريبات بشكل فوري".

وكانت قد أفادت القناة 13 الإسرائيلية، عن "اعتقال أشخاص بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على خلفية قضية أمنية تتعلق بالاشتباه بإضرارهم بأهداف الحرب في قطاع غزة".

وقالت إن "الشاباك والشرطة والجيش بدأوا قبل أيام التحقيق في شبهات تتعلق بنقل معلومات سرية بشكل غير قانوني".

وأضافت القناة 13 الإسرائيلية "الأجهزة الأمنية تشتبه أن أشخاصا كشفوا معلومات حساسة ما أدى للإضرار بأهداف الحرب".