شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى ونيللى كريم وأسماء جلال بإطلالات رقيقة فى ختام مهرجان الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حضر عدد من الفنانات على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائى في دورته السابعة، وظهرن بإطلالات رقيقة ومميزة منهن، أمينة خليل، أسماء جلال، المخرجة ماريان خوري، لينا صوفيا، ركين سعد، كريمة منصور، سارة عبد الرحمن، تارا عبود، ياسمينا العبد، آية سماحة، أروي جودة، منة شلبي، هنادي مهنا وزوجها احمد خالد صالح، هدي المفتي، رانيا منصور وابنتها توانا، ونورهان منصور، وياسمين رئيس، سارة ابي كنعان، محمد فراج وبسنت شوقي، نيللي كريم، وداليا شوقي.

وحضر كل من: المهندس نجيب ساويرس، والمخندس سميح ساويرس، عمر الشناوي، نبيل عيسى، محمد رياض وزوجته رانيا محمود ياسين، احمد مجدي، امير المصري، المنتج جمال العدل، شريف رمزي، خالد يوسف، هشام ماجد، جهاد حسام الدين، تامر حبيب، هشام نزيه، الإعلامي خالد أبو بكر، أمير عيد، حسام الحسيني، ميس حمدان، عمرو منسي وزوجته، ميساء مغربي، سيد رجب، انجي علاء، الفنانة الشابة سمية الألفي، أنابيلا هلال، كما حضرت الفنان سلوي محمد علي مرتدية الشال الفلسطيني.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي خلال فعالياته التي استمرت 9 أيام ندوات وورش عمل لكبار النجوم في تطوير صناعة السينما، ومن بين ندوات النجوم، أمينة خليل، كندة علوش، أسماء جلال، هدي المفتي، أحمد مالك، مايان السيد، المخرج تامر محسن، كما شهد المهرجان ندوة لورشة الكتابة بحضور تامر حبيب ومريم نعوم، وأحمد مراد.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما قُدمت 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، وصلت نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

وضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة. كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.



أسماء جلال ختام مهرجان الجونة



أسماء جلال مهرجان الجونة



أسماء جلال



منة شلبى ختام مهرجان الجونة



منة شلبى مهرجان الجونة



نيللى كريم ختام مهرجان الجونة