شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى ومايا دياب يحييان حفل خطوبة ابنة زوج بسمة وهبة والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت الإعلامية بسمة وهبة بخطوبة ابنة زوجها النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، وسط مجموعة كبيرة من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، وحرص على إحياء الحفل كل من النجم محمد حماقي والنجمة مايا دياب.



مايا دياب فى حفل زفاف ابنة بسمة وهبة



مايا دياب وحماقى



مايا دياب

وخلال حفل خطوبة ابنة زوج بسمة وهبة، وجّهت مايا دياب الشكر للشعب المصري على دعمهم لبلدها لبنان، قائلة: رح غني باللبناني للعروسة ونعمل الدبكة اللبنانية، بعرف إن المصريين بيحبوها.. في ظل الظروف الصعبة اللي بيمر بها لبنان، المصريون كانوا من أوائل الناس اللي وقفوا معنا، ومحبتهم ودعمهم إلنا ما شفت مثله.