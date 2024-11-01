شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الصراع لأجل لايكيبيا" يفوز بجائزة نجمة الجونة الخضراء بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة عن جائزة نجمة الجونة الخضراء، وفاز فيلم "الصراع لأجل لايكيبيا" من إخراج دافني ماتزياراكي، وبيتر موريمي.

تعاني منطقة لايكيبيا من تداعيات التغير المناخي منذ عقود، إذ يعتمد الرعاة ومربو الماشية على مراعيها لإعالة حيواناتهم. وعندما تتزامن فترات الجفاف مع الانتخابات، تندلع الصراعات.

وفي سياق متصل أعلن سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، منصة مهرجان الجونة السينمائي لدعم مشروعات الأفلام العربية في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، عن القائمة الكاملة للفائزين بجوائز النسخة السابعة من البرنامج، والتي تجاوز مجموع جوائزها 400 ألف دولار أمريكي، تتمثل في جوائز دعم مادي وخدمي يُقدم من مهرجان الجونة ورعاته المرموقين.

حيث قامت لجنة تحكيم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، والمكوّنة من الخبيرة السويسرية نادية دريستي، المخرج والمنتج السوداني أمجد أبو العلا، والناقدة والمدير الفني لمهرجان قرطاج السينمائي التونسية لمياء قيقة، وبعد التشاور مع الشركات الراعية، بتوزيع 40 جائزة قيمة على 21 مشروعًا تنافست في البرنامج هذا العام.

يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.