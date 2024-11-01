شكرا لقرائتكم خبر عن عضو باللجنة العامة للنواب: الموقف المصرى راسخ وتاريخى فى دعم الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب سيد سمير عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، أن مصر داعم تاريخي وأصيل للشعب الفلسطيني وقضيته، محذراً من حرب الشائعات والأكاذيب المتداولة.

وقال عضو اللجنة العامة، في بيان له، إن هذه الشائعات بمثابة لعب بالنار، وهدفها إشعال الفتيل، ولكن مصر بقيادتها وشعبها يدكون بكثير من الوعي حجم المخاطر التي تحاك، والقيادة السياسية تدير مواقفها بحكمة بالغة، وتدرك أن ما يحدث ثمن نصرتها للشعب الفلسطيني ووقوفها سداً منيعا أمام مؤمرات وخطط التهجير لأصحاب الأرض.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر قدمت أكبر قدر من المساعدات والإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق منذ الحرب الإسرائيلية على القطاع، كما أن مصر لجأت إلى جميع المسارات لدعم الشعب الفلسطيني، منذ البداية على مختلف المسارات.

وأوضح أن الموقف المصري ثابت وراسخ، في دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني وحقوق شعوب المنطقة في السلام والتنمية وفي الحياة الآمنة في ظل دولة فلسطينية مستقلة تملك مقومات الدولة المستقرة رغم المنعطفات الخطيرة التي شهدتها الأزمة.