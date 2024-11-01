شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى محمد على بالشال الفلسطيني فى ختام مهرجان الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

ارتدت الفنانة سلوي محمد علي الشال الفلسطيني أثناء حضورها حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى بدورته السابعة، والتقطت الصور التذكارية به تعبيرًا منها على دعمها للقضية الفلسطينية.

ووصل عدد من الفنانين علي السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائى في دورته السابعة، منهم، ميس حمدان، عمرو منسي وزوجته، ميساء مغربي، سيد رجب، إنجي علاء، الفنانة الشابة سمية الألفي، انابيلا هلال.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي خلال فعالياته التي استمرت 9 أيام ندوات وورش عمل لكبار النجوم في تطوير صناعة السينما، ومن بين ندوات النجوم، أمينة خليل، كندة علوش، أسماء جلال، هدي المفتي، أحمد مالك، مايان السيد، المخرج تامر محسن، كما شهد المهرجان ندوة لورشة الكتابة بحضور تامر حبيب ومريم نعوم، وأحمد مراد.



سلوى محمد على



سلوى محمد على



سلوى محمد على بالشال الفلسطينى

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة هذا العام، مشاركة 55 فيلماً روائياً طويلاً ووثائقياً، إضافةً إلى 16 فيلماً قصيراً، من 40 دولة حول العالم، ومن بين هذه الأفلام، 6 أفلام عرضها العالمي الأول، فيما قُدمت 12 تجربة سينمائية لمخرجين جدد، ولتمكين المرأة في صناعة السينما، وصلت نسبة الأفلام التي صنعتها مُخرجات إلى 44%.

وضم المهرجان في دورته السابعة عددًا من الشخصيات السينمائية المرموقة، مثل الممثلة الهندية نانديتا داس التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب التي تترأس لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة، والممثلة المصرية منة شلبي، بالإضافة إلى الممثلة المصرية أمينة خليل والممثل المصري أمير المصري عضوا لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، كما سيشارك نخبة من كبار السينمائيين العالميين في فعاليات المهرجان.



