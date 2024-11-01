شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة حياة كريمة.. جهود مستمرة لتعزيز التنمية المستدامة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

تستمر "حياة كريمة" في لعب دور محوري في تحسين حياة المواطنين، مما يعكس التزام الدولة بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة أفضل للجميع من خلال هذه الجهود، تتجه المحافظات نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة.

وتواصل مبادرة "حياة كريمة" تحقيق إنجازات ملموسة في مختلف المحافظات. تستهدف المبادرة توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تشمل البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

شهدت العديد من المحافظات، تنفيذ مشروعات متعددة لتحسين الظروف المعيشية، منها: تطوير البنية التحتية: تشمل مشروعات إنشاء وتطوير الطرق والكهرباء والمياه، مما يسهل حركة المواطنين ويضمن توفير الخدمات الأساسية.

تعليم وتدريب: تركز المبادرة على تطوير التعليم من خلال إنشاء مدارس جديدة وتدريب المعلمين، بالإضافة إلى برامج دعم التعليم الفني.

الرعاية الصحية: تشمل الجهود إنشاء مراكز صحية وتوفير الأدوية الأساسية، مما يعزز من إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية.