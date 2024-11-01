شكرا لقرائتكم خبر عن عدوان الاحتلال يتواصل.. إحصائية جديدة للشهداء في غزة والان نبدء بالتفاصيل

شهداء غزة

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 43259 شهيدًا، ونحو 101827 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.ويستمر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 392 على التوالي.وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى استشهاد 55 فلسطينيًا وإصابة 186 بجروح مختلفة وحروق بعضها خطيرة.بالإضافة إلى ارتكاب 3 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم تُنتشل أجسادهم لعدم توفر الإمكانات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.