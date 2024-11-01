الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 183 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع

أعلن الإعلام الحكومي بغزة، عن "ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 183 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "قتل الجيش الإسرائيلي للصحفيين في غزة أمر غير مقبول"، داعيا إلى "حمايتهم من الإبادة الجماعية التي يرتكبها في القطاع الفلسطيني".
جاء ذلك في رسالة بعث بها إلى ندوة دولية للإعلام انطلقت في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الجمعة.
وذكر غوتيريش أن "الحرب على غزة أكملت عامها الأول الشهر المنصرم، وأن هذه الندوة تقام في ظروف صعبة للغاية بسبب امتداد الانتهاكات إلى لبنان".
وأشار إلى أن "الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وبناء المستوطنات، وزيادة كثافة هجمات المستوطنين، ما زال يضعف احتمالية التوصل إلى حل الدولتين".
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