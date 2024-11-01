عمرو دياب يشعل أجواء مهرجان الجونة بأشهر أغنياته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم المصري عمرو دياب ليلة أمس حفلاً ضخماً ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح وصلته بأغنيته الشهيرة “يا أنا يا لأ”.

على مدى ساعتين، استمتع الحضور بأداء دياب الذي قدم مجموعة من أغانيه المحبوبة، منها: “ده لو اتساب”، “برج الحوت”، “أنت الحظ”، “وياه”، “قمرين”، “العالم الله”، “نور العين”، “ليلي نهاري”، و”غلاوتك”، واختتم الحفل بأغنية “هتدلع”. كما وجّه دياب تحية للحضور، مخصصاً الشكر لزملائه الفنانين وضيوف المهرجان والقائمين على الحفل.

في سياق آخر، أثار عمرو دياب جدلاً عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر مقطع فيديو غامض يتضمن “عدًا تنازليًا” لحدث فني غير محدد، مما أثار تساؤلات الجمهور حول طبيعة هذا الحدث وما إذا كان يتعلق بعمل فني جديد.

يُذكر أن عمرو دياب قام بحذف جميع منشوراته السابقة من حسابه الرسمي، مما زاد من التكهنات حول خططه المستقبلية.