شكرا لقرائتكم خبر عن مناظر خلابة.. رفحاء تستقبل بشائر الأمطار الغزيرة مع بداية دخول "الوسم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت مراكز جنوب وشرق محافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية مساء أمس وصباح اليوم, أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها الشعاب وامتلأت عددًا من الفياض.

وتشكّلت الغدران مع بداية دخول الوسم، إيذانًا ببداية دخول الأجواء الباردة وتوديع درجات الحرارة في هذا الموسم من العام لترتسم ملامح البهجة والسرور في محيا الأهالي بالمنطقة وهم يستقبلون أجمل أوقات السنة لمزاولة هوايتهم الشتوية المتنوعة. مناظر خلابة وشملت الأمطار زبالا، ولينة، والهباس، ورغوة، وحدق الجندة، واعيوج، وأم عماره، والخشيبي، والشعبة، وأم العصافير, وغيرها.

كما دفعت الحالة المطرية الأهالي للخروج للاستمتاع بالمناظر الخلابة، وتوثيقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة, في ظل اعتدال في درجات الحرارة.

