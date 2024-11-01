الامارات | كلباء يهزم العروبة بثلاثية.. ويخطف مركز الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز كلباء على العروبة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب كلباء، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وافتتح لياندرو، التسجيل في وقت مبكر من عمر المباراة من تسديدة قوية لعبها من خارج الصندوق لتستقر على يسار حارس العروبة "8"، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

ومع المرحلة الثانية من المباراة، حصل مهدي قائدي على ضربة جزاء بعد تعرضه للعرقلة داخل الصندوق، لينجح دانيل بيسا، في ترجمتها لهدف "56".

وواصل مهدي قائدي تقديم الهدايا لزملائه، حينما استغل خطأ دفاعي للعروبة، وراوغ أكثر من مدافع ليمرر كرة على طبق من ذهب إلى دانيل بيسا الذي سددها في المرمى دون أدني صعوبة "76".

ورفع كلباء رصيده للنقطة العاشرة ليقفز إلى المركز السادس، متقدما على الوصل حامل اللقب الذي تراجع إلى المركز السابع، في حين تجمد رصيد العروبة عند ثلاث نقاط في المركز قبل الأخير.