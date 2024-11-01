بايدن: أدليت بصوتي مبكرا وهذه الانتخابات الأكثر أهمية في حياتنا

أشار الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى "أنني أدليت بصوتي مبكرا وهذه الانتخابات (الرئاسية) الأكثر أهمية في حياتنا". وقال بايدن في تصريح إن "الخيارات واضحة للغاية"، وستؤدي المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس "عملا رائعا". ومن المقرر اجراء الانتخابات الأميركية في 5 تشرين الثاني المقبل في مواجهة بين هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب. وكانت قد أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين، الأربعاء، أن جو بايدن سيحضر حفل تنصيب الرئيس الأميركي المقبل في كانون الثاني بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء المقبل، متعهداً بانتقال سلمي للسلطة.

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