الامارات | أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة ابنة مرويس عزيزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (الجمعة)، واجب العزاء في وفاة فاريشتا عزيزي، ابنة مرويس عزيزي رئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري.

وأعرب سموه، خلال زيارة مجلس العزاء في دبي، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة، داعيا الله عزّ وجل أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.