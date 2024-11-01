أفادت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحرمة حماس، بأنه "في عملية مركبة تمكن مجاهدو القسام من استهداف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" واستهداف منزل تحصن بداخله 12 جندياً بقذيفة "TBG" وإيقاعهم بين قتيل وجريح وخلال هروب 3 من الجنود نحو دبابة "ميركفاه" تم استهدافها بعبوة شديدة الانفجار في منطقة القصاصيب بجباليا شمال القطاع".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام": استهدفنا ناقلة جند صهيونية ومنزل تحصن بداخله 12 جندياً بقذيفة "TBG" وإيقاعهم بين قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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