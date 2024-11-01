الامارات | «وكالة الشارقة الأدبية» تعزز قائمتها بـ 247 إصداراً لكبار الأدباء العرب والعالميين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل وكالة الشارقة الأدبية توسيع نطاق تأثيرها الأدبي، حيث باتت تضم في محفظتها ما يقرب من 250 عنواناً في مختلف القطاعات الأدبية من الرواية والشعر وكتب الأطفال، لنخبة من أبرز أدباء الوطن العربي والعالم، منهم فائزون بجوائز عالمية كبرى، حيث تسعى الوكالة إلى تقديم أعمال تعكس عمق التراث الثقافي والفكري العربي، بما يعزز مكانة الشارقة منصة لانطلاق الأصوات الأدبية المؤثرة، ويعكس حرص الوكالة على نشر الثقافة العربية وإثراء المشهد الأدبي العالمي.



وفي قطاع الرواية والشعر، شملت محفظة الوكالة 147 إصداراً، تمثل 42 كاتباً مرموقاً، منها 73 إصداراً من أعمال الروائي العالمي إبراهيم الكوني، الذي تم تصنيفه ضمن أبرز خمسين روائياً في العالم، ورشّح لجائزة نوبل في الأدب، إضافة إلى أسماء لامعة مثل خيري شلبي، الروائي المصري الفائز بجائزة نجيب محفوظ، وعبد الرحيم كمال، كاتب السيناريو للعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية. بالإضافة إلى أسماء مرموقة مثل محمد المنسي قنديل وسومر شحادة، وميرنا المهدي، وهاني عبدالرحمن القط، وغيرهم، ممن تثري أعمالهم حضور المشهد الأدبي العربي في المحافل الدولية.



100 عنوان للأطفال

وفي إطار هدفها لتقديم قائمة إصدارات تخاطب عالم الطفولة، أضافت وكالة الشارقة الأدبية 100 عنوان جديد لكتب الأطفال، تضم هذه العناوين مجموعة متنوعة من كتب الأطفال العربية الحائزة على العديد من الجوائز العربية والعالمية والتي تساهم في تطوير المهارات الفكرية والإبداعية للقراء الصغار.

اهتمام عالمي

ومن الجدير بالذكر أن الوكالة ترجمت ونشرت مؤخراً، بالتعاون مع إحدى دور النشر اليونانية، ديوانين شعريين تتضمن أعمال كل من الشاعرة الإماراتية نجوم الغانم والشاعر الإماراتي علي الشعالي. كما أنها تحضر للعديد من الاتفاقيات خلال مشاركتها القادمة في مؤتمر الناشرين المصاحب لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

قيمة الكاتب

يقول تامر سعيد، مدير وكالة الشارقة الأدبية: «ترتكز الوكالة على إطلاق طاقات الأدباء والمبدعين، من خلال دعمهم في مسيرتهم ليكون تركيزهم الأساسي منصباً على الإنتاج الإبداعي فقط، فالإيمان بقيمة الكاتب ورسالته النبيلة يحركنا نحو التميز والتفرد، لتحويل نتاجهم الإبداعي إلى مشاريع متعددة الأبعاد، مدعومة بأطر قانونية تحميهم وتُسهل الاستثمار في أعمالهم».

وأضاف: «من خلال قيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، نبذل جهوداً حثيثة لتعزيز حضورنا على الساحة العالمية، وتقديم الأدب العربي بصورة مبتكرة تجعل من الكاتب العربي شريكاً في الصناعات الإبداعية الكبرى، وتعزِّز من فرص الأدباء العرب ليقدموا إسهاماتهم للعالم».